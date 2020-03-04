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Büyük öğrencilerden minik öğrencilere su eğitimi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.03.2020 16:49 | Son Güncelleme

Gülay Kanatlı Ortaokulu Harezmi Eğitimi Çalışma Grubu öğrencileri Milli Zafer İlkokulu’nda minik kardeşlerine suyun önemi ve su kullanırken dikkat edilmesi gerekenler konulu “Suyun yolculuğu” adlı sunumu yaptılar.Öğrenciler, geleceğin en önemli sorunu olarak susuzluğa dikkat çekmek ve alınacak tedbirler için çalışmalar yürütüyor.

Gülay Kanatlı Ortaokulu Harezmi Eğitimi Çalışma Grubu öğrencileri Milli Zafer İlkokulu’nda minik kardeşlerine suyun önemi ve su kullanırken dikkat edilmesi gerekenler konulu “Suyun yolculuğu” adlı sunumu yaptılar.
Öğrenciler, geleceğin en önemli sorunu olarak susuzluğa dikkat çekmek ve alınacak tedbirler için çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar sonunda elde ettikleri bilgileri Milli Zafer İlkokulu‘ndaki öğrencilerle paylaştılar. Hazırladıkları su kaynaklarının azalmasının nedenleri ve alınacak tedbirler konulu el broşürünü ve su temalı kitap ayraçlarını öğrencilere hediye ettiler.
Okul Müdürü Nihat Demir, özverili çalışmalarından ötürü projede aktif görev alan öğrenci ve öğretmenlere Milli Zafer İlkokulu Müdürü Emine Tunç’a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.
Program, Milli Zafer İlkokulu 2-H sınıfı öğrencileri de eko sınıf olarak su ile ilgili eko okul şiirinin okuması ile sona erdi.

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