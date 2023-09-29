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Büyük usta Neşet Ertaş Muğla’da türküleri ile anıldı

29.09.2023 14:22 | Son Güncelleme:
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Muğla Büyükşehir Belediyesi büyük usta Neşet Ertaş’ı düzenlediği ‘Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri’ konseriyle andı.

Büyük usta Neşet Ertaş Muğla’da türküleri ile anıldı

Türk Halk Müziği’nin büyük ustası, eserleri ile yaşayan Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş aramızdan ayrılışının 11.yılında Muğla’da Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri” konseriyle anıldı. Konsere Muğlalı sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi orkestrası şef Eray İnal, solistler Mustafa Kemal Şimşek ve solist Ezgi Uludağ ile “Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri” konseri düzenledi. Konserde büyük ustanın unutulmaz eserleri Kesik Çayır, Neredesin Sen, Kendim Ettim Kendim Buldum, Acem Kızı, Sen Benimsin Ben Senin, Bir Anadan Dünyaya Gelen, Ahirim Sensin, Gönül Dağı, Yazımı kışa çevirdin, Yalan Dünya Büyükşehir Orkestrası ile birlikte seslendirildi. Konsere büyük ilgi gösteren ve salonu dolduran Muğlalı sanatseverler türkülere de eşlik ederek büyük ustayı andı.

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