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Büyük yöresel fuar 4. kez kapılarını açıyor

VAN HABERLERİ  | 21.10.2020 13:41 | Son Güncelleme

Türkiye’nin dört bir yanından üreticiler en taze ve en kaliteli ürünleri 4.

Büyük yöresel fuar 4. kez kapılarını açıyor

Türkiye’nin dört bir yanından üreticiler en taze ve en kaliteli ürünleri 4. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı 4. Van Anatolia Gurme Fest etkinliği 23 Ekim cuma günü kapılarını açıyor.
Türkiye’nin dört bir yanından üreticiler en taze ve en kaliteli ürünleri 4. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı için hazır. 23 Ekim - 1 Kasım 2020 tarihleri arasında Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) yerleşkesinde bulunan Expo Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açıyor. Karadeniz’in leziz peynir ve tereyağlarından, Ege’nin zeytin ve zeytinyağlarına, Adıyaman’ın peynirli helvasından, Aydın’ının incirlerine, Giresun’un fındık ezmelerinden, Maraş’ın baharatlarından, Isparta’nın Gül ürünlerinden, Hatay’ın sabunlarından, Mardin’in gümüşlerinden, Antep’in bakırlarına varana kadar tüm yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar büyük Van fuarı için hazır.

“Fuarda koro virüs için tüm tedbirler fazlası ile alındı”
4. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı koordinatörü Özgür Can Çelik fuarda korona virüs için alınacak önlemleri sıraladı. Fuar alanı içerisinde Türkiye’de düzenlenen fuarlarda ilk kez uygulanacak olan hijyen danışmanları görevlendirilecek. Bu danışmanlar, fuar alanına giren herkesin öncelikli olarak ateşini ölçülecek daha sonra ziyaretçilerin HES kodlarını sorgulayıp risk grubunda olanların alana girişlerine izin vermeyecek. Daha sonra maskesi olmayan kişilere fuar alanında maske dağıtımı yapılacak ve fuar alanının girişinde katılımcıların dezenfekte ünitelerini kullanıp giriş yapmaları sağlanacaktır. Fuar alanının farklı noktalarında bulunan dezenfekte ünitelerini de ziyaretçilerimiz istedikleri gibi kullanabileceklerdir. Ayrıca fuar alanında bulunan her stantta kolonya ve dezenfektan hizmeti verilecektir, stantların tümünde tek kullanımlık eldivenler bulundurulacaktır. Fuar alanı belli saatler arasında dezenfekte edilecek ve havalandırma işlemi yapılacaktır. Fuar alanı içerisinde her 10 metrekareye 1 ziyaretçi düşecek şekilde içerideki kişi sayısı denetlenecektir. İçerideki kişi sayısının artış göstermesi durumunda içeriye ziyaretçi alımı kesilecek, içerideki ziyaretçilerimiz çıktıktan sonra yeni ziyaretçiler alınacaktır. Tüm Van halkının maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyup Fuarımızı ziyaret etmelerini beklemekteyiz” dedi.

“Ücretsiz servisler saat başı kalkacak”
Her sene olduğu gibi fuar alanına ücretsiz servisler saat başı Van-Şişli Öğretmenevi önü ve Beşyol Mevkii Halk Eğitim Merkezi önünden kalkacak.

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Akgün Eczanesi
Ipekyolu
İkinisan Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
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