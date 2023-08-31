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Büyük Zafer'in 101. yılı Aydın ve Manisa'da etkinliklerle kutlandı

31.08.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Aydın ve Manisa'da etkinlikler düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlandı.

Germencik Belediyesi tarafından Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte All Times Grup tarafından konser verildi.

Konsere, Belediye Başkan Vekili Orhan Aydoğmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Acar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar Türk bayraklarıyla müziklere eşlik etti.

Belediye Başkan Vekili Orhan Aydoğmuş, grup üyelerine çiçek ve incir takdim etti.

TURGUTLU'DA GENCER SAVAŞ ORKESTRASI ZAFER KONSERİ VERDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüş ve konserle kutlandı.

Atatürk Bulvarı Koza Pazarı mevkisinde başlayan yürüyüşe CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fener alayı sonrasında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen ateş gösterisi ve konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Program kapsamında Gencer Savaş Orkestrası "Zafer Konseri" verdi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Aydın Germencik

Aydın Namaz Vakitleri 31 Ağustos Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:30
Öğle
13:14
İkindi
16:53
Akşam
19:48
Yatsı
21:08

Aydın Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Perşembe

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