Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

Programa, Vali Özkan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajının okunduğu anma töreninin ardından, Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Zafer için Pedalla" temalı bisiklet turunun startını verdi.

KONYA (AA) - Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kısa tutuldu.

Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Belediye Başkanı Evren Dinçer, diğer yetkililer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Karaman

Karaman’da ise Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehir Mezarlığındaki Garnizon ve Polis Şehitliği ziyaretiyle devam eden törende, şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Vali Işık ve beraberindekiler şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanların Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

