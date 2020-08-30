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Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.08.2020 11:05 | Son Güncelleme

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

KONYA (AA) - Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajının okunduğu anma töreninin ardından, Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Zafer için Pedalla" temalı bisiklet turunun startını verdi.

Programa, Vali Özkan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, saygı atışı yapıldı.

Törene, Afyonkarahisar Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı.

- Aksaray

Aksaray’da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtına Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kısa tutuldu.

Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Belediye Başkanı Evren Dinçer, diğer yetkililer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Karaman

Karaman’da ise Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehir Mezarlığındaki Garnizon ve Polis Şehitliği ziyaretiyle devam eden törende, şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Vali Işık ve beraberindekiler şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanların Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

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Akşam
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Özkara Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Erler Eczanesi
Dinar
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