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Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

ADANA HABERLERİ  | 30.08.2020 11:12 | Son Güncelleme

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, Vali Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Gürel Özusta ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene bazı milletvekilleri, gaziler ve vatandaşlar da katıldı. Protokol, törenin ardından vatandaşların bayramını kutlayıp fotoğraf çektirdi.

- Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen kutlama programı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Akbelen Mezarlığı'ndaki şehitlikte devam etti.

Şehit ailelerinin de katıldığı programda Vali Su ve beraberindeki protokol üyeleri burada okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, şehitler için dua etti ve şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

- Hatay

Hatay'daki tören Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledi.

Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Albay Hasan Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunduğu törende Vali Doğan, şeref defterini imzaladı.

Vali Doğan, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların bayramını kutladı.

- Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende, Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Yener Demirel ve Belediye Başkanı Kadir Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Daha sonra Vali Yılmaz, şeref defterini imzaladı.

Buradaki törenin ardından, Vali Erdinç Yılmaz ve diğer protokol üyeleri Asri Mezarlıktaki Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

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Adana Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:37
Sabah
06:01
Öğle
12:44
İkindi
16:23
Akşam
19:18
Yatsı
20:36

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Ayhan Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Ersalan Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Necef Eczanesi
Seyhan
Taşkın Eczanesi
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