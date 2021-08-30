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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

30.08.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konserler düzenlendi.

Kırşehir Belediyesince Cacabey Meydanı'nda organize edilen konser programında ilk olarak 3 Alp Türk Halk Müziği grubu üyeleri sahne aldı.

Konserde grubun solisti Duran Alp, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş ile Kırşehir yöresine ait eserleri, daha sonra sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu ise çeşitli türküleri seslendirdi.

Eroğlu, Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Konserde Kırşehir Valisi İbrahim Akın, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da sanatçılara çeşitli hediyeler takdim etti.

Çok sayıda sanatseverin katıldığı konserde renkli görüntüler yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 31 Ağustos Salı

İmsak
04:36
Sabah
06:03
Öğle
12:49
İkindi
16:29
Akşam
19:25
Yatsı
20:47

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