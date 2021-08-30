Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konserler düzenlendi.
Kırşehir Belediyesince Cacabey Meydanı'nda organize edilen konser programında ilk olarak 3 Alp Türk Halk Müziği grubu üyeleri sahne aldı.
Konserde grubun solisti Duran Alp, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş ile Kırşehir yöresine ait eserleri, daha sonra sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu ise çeşitli türküleri seslendirdi.
Eroğlu, Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.
Konserde Kırşehir Valisi İbrahim Akın, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da sanatçılara çeşitli hediyeler takdim etti.
Çok sayıda sanatseverin katıldığı konserde renkli görüntüler yaşandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz