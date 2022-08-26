Büyük Zafer'in yıl dönümü 1922 öğrenci ve öğretmenle kutlandı

İSTANBUL (AA) - Uğur Okulları öğrencileri tarafından kaleme alınan "Uğurlu Kalplerden Zafer Günceleri" 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında Türkiye ile buluştu.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 55 ilinde 116 okulda öğrenim gören Uğur Okulları öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında anlamlı bir projeye imza attı.

Öğrencilerin, Kurtuluş Savaşı dönemine tarihsel empati yaparak yazdığı metinler "Uğurlu Kalplerden Zafer Günceleri" isimli kitapta toplandı.

Hazırlık aşaması 1 yıl süren proje kapsamında öğrenciler, Kurtuluş Savaşı dönemini araştırarak, kronoloji ve tarihi gerçeklere bağlı kalarak savaş günceleri yazdı.

Öğrenciler "Orada Olsaydım" düşüncesiyle kendilerini savaştaki bir askerin, annenin, mebusun, nişanlının yerine koydu.

Meclis-Cephe-Anadolu bakış açısıyla olayları başarılı bir şekilde analiz eden günceler arasından 100 eser seçilerek okuyucuyla buluştu.

- Geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak

Öğrencilerin emekleri ile oluşturulan ve geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak kitap için 30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala İzmir'de 1922 Uğur Okulları öğrencisi, öğretmen, yönetici ve veli katılımıyla lansman düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk bırakan öğrenciler Gündoğdu Meydanı'na kadar bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Meydanda gerçekleştirilen lansmanda konuşan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Büyük Zafer'in 100. yılına yakışacak simge bir kitapla Türkiye'ye seslenmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çiçek, projenin, Uğurlu öğrencilerin Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm şehitlere saygı duruşu niteliğinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"100 yıllık muhteşem zaferin 55 yılına şahitlik etmiş bir eğitim kurumu olarak Atatürk'ün bize gösterdiği yolda ilerleyip, vatan sevgisi ile dolu çağdaş uygarlık çizgisinden ayrılmayan öğrenciler yetiştirmeye devam ediyoruz. O öğrenciler ki aldıkları bu eğitim-öğretim ile çok anlamlı bir esere ve etkinliğe imza attılar.

Kurtuluşa giden süreci, kolektif bir günlüğe dönüştürerek 'Uğurlu Kalplerden Zafer Günceleri' projesini hayata geçirdi. Öğrencilerimiz tarafından kaleme alınan güncelerde, o dönemde yaşanılan olayı, duyulan acıyı ve sevinci hissedebiliyoruz. Kitabımızın gelirleri TSK Mehmetçik Vakfına bağışlanacaktır. Toplumsal hafızamızın izlerine tanık olduğumuz bu değerli kitapta emeği olan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim."

Tarih araştırmacısı Ahmet Gürel ile Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Elmacı'nın konuşmalarının ardından Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilcisi Emekli Albay Cengiz Çaylak Uğur Okulları adına Genel Müdür Nil Çiçek'e bağış plaketi takdim etti.

