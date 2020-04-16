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Büyükakın, “Battı çıktı yapmayız, vatandaşımıza yardıma koşarız”

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.04.2020 18:11 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İlk önceliğimiz korona ile mücadele, İkinci önceliğimiz ise ekonomik ve sosyal alanda yapılması gereken yardım paketleridir” dedi.Covid-19 salgını ile mücadelenin öncelikli görevleri olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sonuna kadar bu salgınla mücadele edeceğiz.

Büyükakın, “Battı çıktı yapmayız, vatandaşımıza yardıma koşarız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İlk önceliğimiz korona ile mücadele, İkinci önceliğimiz ise ekonomik ve sosyal alanda yapılması gereken yardım paketleridir” dedi.
Covid-19 salgını ile mücadelenin öncelikli görevleri olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sonuna kadar bu salgınla mücadele edeceğiz. İkinci önceliğimiz, korona ile mücadele kapsamında, ekonomik ve sosyal alanda yapılması gereken yardım paketleridir. Önceliklerimizi yerine getirirken diğer sorumluluk alanlarımızı da ihmal etmeden yolumuza devam edeceğiz. Bir iki battı çıktı inşa etmeyiz ama Kocaeli’nde kimsenin aç ve açıkta kalmaması için çalışırız” dedi.
Bu süreçte yatırımların devam edeceğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Belediyemizin mevcut alanlarda ki hizmetleri kesinlikle durmayacak. Sadece korona virüs tedbirleri nedeniyle bulaşıcı etkisini azaltmak için yavaşlattığımız işler var. Orada da şöyle sıralıyoruz, suyla ilgili hizmetler birinci önceliğimiz. Su akmadığı zaman hayat durur. Su hayattır. Onun için İSU’nun yatırımlarından taviz vermememiz gerekir” diye konuştu.
Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilmesinin altını çizen Başkan Büyükakın, “Bu ramazan ayında büyük organizasyonlar yapmayacağız. Toplu aktiviteler düzenlemek yerine ihtiyaçların evde karşılanmasına dönük tedbirlerin alınmasını doğru buluyorum. Muhtaç durumda olan, evinde pişecek aşı ya da kaynatacak yemeği olmayan vatandaşlarımızın evlerine gıda paketlerinin gönderilmesi, pişiremeyenler için hazır yemeğin gönderilmesi çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

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