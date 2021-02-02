YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Büyükakın, E-KPSS’de dereceye giren öğrencileri ağırladı

Büyükakın, E-KPSS’de dereceye giren öğrencileri ağırladı

02.02.2021 12:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören ve Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’na (E-KPSS) hazırlanarak dereceye giren öğrencileri makamında konuk etti.Pandemi öncesi başlayan E-KPSS kurslarında 6 ay boyunca 30 öğrenciye Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler alanında eğitim verildiği bilgisini alan Başkan Büyükakın, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören ve Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’na (E-KPSS) hazırlanarak dereceye giren öğrencileri makamında konuk etti.
Pandemi öncesi başlayan E-KPSS kurslarında 6 ay boyunca 30 öğrenciye Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler alanında eğitim verildiği bilgisini alan Başkan Büyükakın, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.
Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç ve beraberindeki personeller de hazır bulundu.
"Gönüllülük projelerini hayata geçireceğiz"
Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler için E-KPSS hazırlığı salgın öncesinde gruplar halinde yapılırken, salgın döneminde çevrimiçi ve yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Tüm engel gruplarının katıldığı sınavda, otizm tanısı bulunan Mehmet Bekir Kılıç 30 öğrenci içinden 81 puan alarak birinci oldu. E-KPSS tercihleri için danışmanlık hizmeti verilerek öğrencilerden yüksek başarı elde eden diğer öğrenciler Beyza Türedi, Sevinç Hümeyra Alşan, Zehra Riyfet Bineklioğlu, Uğur Dönmez ve Muhammed Eski ile yakından ilgilenen ve hediyeler veren Başkan Büyükakın, “Bu hizmetlerin dışında engelli kardeşlerimizle engelli olmayan vatandaşlarımızı bir araya getirelim. Özellikle gençlerimizle engellilerimizi buluşturarak daha fazla gönüllülük projelerini hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.
"Devrim niteliğinde adımlar atıldı"
Engellilerin de bulunduğu yenilikçi birçok projeyi hayata geçireceklerini de ziyaret nedeniyle dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, "Engelli vatandaşlarımızın istihdamı Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin önem verdiği bir konudur. Son olarak devlet korumasında yetişmiş 193 genç, 2 bin 140 engelli vatandaşımızın ve 370 gazi ile şehit yakınının ataması yapıldı. 2002 yılında yalnızda 5 bin 777 olan engelli memur sayısı, 58 bin 319’a yükseldi" ifadelerini kullandı. Engellilerin ihtiyaç duydukları tüm sağlık hizmetlerinin genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmasına da dikkat çeken Büyükakın, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde istihdam meselesinde de devrim niteliğinde adımlar atıldı. Bugün devletimiz 536 bine yakın engellimize aileleri yanında bakım desteği sağlıyor. Ayrıca, resmi ve özel 541 merkezde 29 bine yakın engelli vatandaşımıza yatılı bakım hizmeti de veriliyor" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:36
Sabah
08:03
Öğle
13:19
İkindi
16:00
Akşam
18:25
Yatsı
19:47

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Yenicuma Eczanesi
Izmit
Yılmaz Eczanesi
Izmit
Elif Şifa Eczanesi
Izmit
Aydın Eczanesi
Izmit
Şulem Eczanesi
Korfez
Karşıyaka Eczanesi
Basiskele
Nurece Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Kavşakta iki otomobil birbirine girdi: 1 yaralı

Kavşakta iki otomobil birbirine girdi: 1 yaralı

D-130’da ağaçlarda bakım ve budama yapıldı

D-130’da ağaçlarda bakım ve budama yapıldı

Kocaeli'de ev arkadaşları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de ev arkadaşları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Başkan Şayir, AK Parti Kadın Kollarını ağırladı

Başkan Şayir, AK Parti Kadın Kollarını ağırladı

Darıca’da fiyat denetimleri yapılıyor

Darıca’da fiyat denetimleri yapılıyor

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.