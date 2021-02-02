Büyükakın, E-KPSS’de dereceye giren öğrencileri ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören ve Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’na (E-KPSS) hazırlanarak dereceye giren öğrencileri makamında konuk etti.

Pandemi öncesi başlayan E-KPSS kurslarında 6 ay boyunca 30 öğrenciye Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler alanında eğitim verildiği bilgisini alan Başkan Büyükakın, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç ve beraberindeki personeller de hazır bulundu.

"Gönüllülük projelerini hayata geçireceğiz"

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler için E-KPSS hazırlığı salgın öncesinde gruplar halinde yapılırken, salgın döneminde çevrimiçi ve yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Tüm engel gruplarının katıldığı sınavda, otizm tanısı bulunan Mehmet Bekir Kılıç 30 öğrenci içinden 81 puan alarak birinci oldu. E-KPSS tercihleri için danışmanlık hizmeti verilerek öğrencilerden yüksek başarı elde eden diğer öğrenciler Beyza Türedi, Sevinç Hümeyra Alşan, Zehra Riyfet Bineklioğlu, Uğur Dönmez ve Muhammed Eski ile yakından ilgilenen ve hediyeler veren Başkan Büyükakın, “Bu hizmetlerin dışında engelli kardeşlerimizle engelli olmayan vatandaşlarımızı bir araya getirelim. Özellikle gençlerimizle engellilerimizi buluşturarak daha fazla gönüllülük projelerini hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

"Devrim niteliğinde adımlar atıldı"

Engellilerin de bulunduğu yenilikçi birçok projeyi hayata geçireceklerini de ziyaret nedeniyle dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, "Engelli vatandaşlarımızın istihdamı Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin önem verdiği bir konudur. Son olarak devlet korumasında yetişmiş 193 genç, 2 bin 140 engelli vatandaşımızın ve 370 gazi ile şehit yakınının ataması yapıldı. 2002 yılında yalnızda 5 bin 777 olan engelli memur sayısı, 58 bin 319’a yükseldi" ifadelerini kullandı. Engellilerin ihtiyaç duydukları tüm sağlık hizmetlerinin genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmasına da dikkat çeken Büyükakın, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde istihdam meselesinde de devrim niteliğinde adımlar atıldı. Bugün devletimiz 536 bine yakın engellimize aileleri yanında bakım desteği sağlıyor. Ayrıca, resmi ve özel 541 merkezde 29 bine yakın engelli vatandaşımıza yatılı bakım hizmeti de veriliyor" diye konuştu.

