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  4. Büyükakın, Körfezli muhtarlarla buluştu

Büyükakın, Körfezli muhtarlarla buluştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Körfez ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Ekibimizle birlikte dile getirilen her konuya büyük bir titizlikle eğiliyoruz” dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, muhtarlarla olan buluşmalarını Körfez ilçesiyle sürdürdü.

Körfez ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Ekibimizle birlikte dile getirilen her konuya büyük bir titizlikle eğiliyoruz” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, muhtarlarla olan buluşmalarını Körfez ilçesiyle sürdürdü. Muhtarların büyük bir teveccühüyle karşılaşan ve bu toplantılar nedeniyle teşekkür alan Başkan Büyükakın, muhtar buluşmalarındaki bilgi akışına önem verdiğini dile getirdi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay, Doğan Erol ve Hasan Aydınlık ile Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk de hazır bulundu. Körfez ilçesinin alt yapısından üst yapısına kadar her konuda görüş alışverişi yapılan birliktelikte yeni bir toplu taşıma sistemi üzerinde çalışıldığını dile getiren Başkan Büyükakın, “Körfez’in altyapı ve üst yapısını sistemli bir şekilde yenileyeceğiz” dedi.
Kocaeli genelindeki tüm muhtarlarla yakın bir çalışma ağı kurduklarını ve belli periyotlarla bir araya geldiklerini de belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bizim nazarımızda çok önemli yere sahip muhtarlarımızla olan buluşmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bunu da bugün bir araya gelerek ve halkımıza birlikte hizmet ederek gösteriyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasını muhtarlarımızla birlikte başaracağız. Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın muhtarlarımıza ilettikleri konuları bugün kendilerinden dinledik. Ekibimizle birlikte dile getirilen her konuya büyük bir titizlikle eğiliyoruz” diye konuştu

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