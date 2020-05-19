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Büyükakın vatandaşları İstiklal Marşı okumaya davet etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.05.2020 10:16 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vatandaşlara saat 19.19’da balkonlarından İstiklal Marşı okumaları için çağrıda bulundu.19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 19.19’da tüm statları aydınlatarak İstiklal marşı yayını yapılacağını belirterek, vatandaşları da İstiklal Marşı’nı okumaya davet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vatandaşlara saat 19.19’da balkonlarından İstiklal Marşı okumaları için çağrıda bulundu.
19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 19.19’da tüm statları aydınlatarak İstiklal marşı yayını yapılacağını belirterek, vatandaşları da İstiklal Marşı’nı okumaya davet etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşlara saat 19.19’da tüm balkonlarından İstiklal Marşı okumaları konusunda çağrıda bulundu. Büyükakın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “19 Mayıs saat 19.19 da tüm hemşehrilerimi balkonlarından veya pencerelerinden bağımsızlık aşkıyla İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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