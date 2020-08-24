YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Büyükakın: “Yelken sporunda Kocaeli çok önemli bir merkez olacak”

Büyükakın: “Yelken sporunda Kocaeli çok önemli bir merkez olacak”

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.08.2020 12:37 | Son Güncelleme

Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak’ı makamında konuk eden Başkan Büyükakın, “Yelken sporunun ulusal ve uluslararası alandaki yarışmalarını Kocaeli’de yapmak istiyoruz.” dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak’ı makamında konuk etti.

Büyükakın: “Yelken sporunda Kocaeli çok önemli bir merkez olacak”

Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak’ı makamında konuk eden Başkan Büyükakın, “Yelken sporunun ulusal ve uluslararası alandaki yarışmalarını Kocaeli’de yapmak istiyoruz.” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak’ı makamında konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve Kağıtspor Kulüp Başkanı Ali Yeşildal’ın da yer aldığı ziyarette, Yelken Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında yapılabilecek işbirlikleri de ele alındı. Kocaeli’de bütüncül bir yaklaşımla yelken sporunun geniş kitlelere ulaşması için neler yapılabileceğinin de konuşulduğu görüşmede, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Kocaeli’nin su sporları açısından avantajlarının olduğu belirtilen görüşmede Başkan Büyükakın, “Su sporlarının tüm branşları olmak üzere yelken sporunda da Kocaeli çok önemli bir merkez olacak. Hayata geçireceğimiz projeler başta olmak üzere düzenleyeceğimiz organizasyonlarla yelken sporunda öncü bir kent olacağız” dedi.
Büyükşehir Belediyesi olarak çocukları ve gençleri el üstünde tuttuklarını, nesillerin çağın gerçeklerine göre donanımlı yetişmesi için Kocaeli’de çok önemli insiyatif aldıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Ülkemizin aydınlık yarınları başta olmak üzere dünyaya adalet, barış ve huzur verecek nesillerin yetişmesinde sporu çok önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu noktada yıllardır ortaya koyduğumuz projelerle bu hedefe çok önemli katkı sunduk. Bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz. Yelken sporunun değerli ailesiyle çocuklarımıza ve gençlerimize katkı sunmak için çalışacağız” diye konuştu.
Su sporları başta olmak üzere her alanda çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Büyükakın, “Yelken branşında da yeni planlamalar yaparak farklı projelerimizle yol alacağız. Bu noktada Yelken Federasyonu ile ortak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin bizden ne beklediğini çok iyi biliyoruz. Buna göre adım atmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi her zaman dikkate alıyor, geleceğin dünyasına daha iyi hazırlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu noktada gençlerimizin zihin ve fiziksel olarak hayata hazır olması için her argümanı kullanacağız. Yelken sporumuzun daha fazla bir şekilde denizlerimizle buluşması için yelken ailemizle yol yürüyeceğiz. Pandemi sürecinde ayrı kaldığımız denizimiz ve rüzgarımızın yelkenle buluşması için de ayrıca sabırsızlanıyoruz. Şunu da dile getirmek isterim Körfezimizin su sporları açısından daha aktif olmasını istiyoruz. Su sporları ve bugünkü görüşmenin vesilesiyle de yelken sporunun ulusal ve uluslararası alandaki yarışmalarını Kocaeli’de yapmak istiyoruz. Bu konunun aynı zamanda spor turizmine de katkı sunacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükakın: “Yelken sporunda Kocaeli çok önemli bir merkez olacak”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Heybetini gizli tutman gereken konular var' 'Heybetini gizli tutman gereken konular var'
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu
Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:13
Öğle
13:08
İkindi
16:52
Akşam
19:53
Yatsı
21:19

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Erem Eczanesi
Izmit
Alcan Eczanesi
Golcuk
Elif Eczanesi
Izmit
Can Eczanesi
Kartepe
Seymen Eczanesi
Golcuk
Altay Eczanesi
Korfez
Park Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi
Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı
Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.