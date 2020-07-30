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Büyükakın’dan Karamürsel köylüleri ile buluştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.07.2020 14:40 | Son Güncelleme

Başkan Büyükakın, Karamürsel’in altı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel ilçesinin Akpınar, Safiye, Suludere, Akçat, Yalakdere ve Avcıköy mahallerini ziyaret etti.

Başkan Büyükakın, Karamürsel’in altı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel ilçesinin Akpınar, Safiye, Suludere, Akçat, Yalakdere ve Avcıköy mahallerini ziyaret etti. Başkan Büyükakın ziyarette köy muhtarlarından yaşama değer katacak öneri ve talepleri de dinledi. Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’ın da bulunduğu ziyaretlerde, vatandaşlarla yakından ilgilenen ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Köye hizmetlerde teori ve pratiği buluşturduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Köylerimizi büyük bir zenginlik olarak görüyoruz. Yatırımlarımızı bu bakış açısıyla üretiyor, hizmetin en güzeline layık olan milletimiz için onurla gururla büyük bir mutlulukla projelerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.
Akpınar Köyü’nde ulaşımı sağlayan yolun taş ve kaya düşmelerinden dolayı kapanmasının önüne geçilmesi ve toplu taşıma hatlarının düzenlenmesi talebinin incelenmesini isteyen Başkan Büyükakın, Akpınar Köyü’ndeki başta olmak üzere altyapı konusunda tüm projenin hazır olduğunu köy sakinlerine ifade etti. Akpınar Değirmenler arasındaki bir kilometrelik yolun da bayramdan sonra asfaltlanmaya başlayacağını söyleyen Başkan Büyükakın, yolun bir ay içerisinde hizmete gireceğini belirtti.

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