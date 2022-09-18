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Büyükçekmece açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

18.09.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Mimar Sinan Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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