YURTHABER
  4. Büyükçekmece Belediyesi beklenen kar yağışına hazır

Büyükçekmece Belediyesi beklenen kar yağışına hazır

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.01.2020 13:25 | Son Güncelleme

Soğuk ve yağışlı hava dalgasının yurda girişiyle teyakkuza geçen Büyükçekmece Belediyesi, beklenen kar yağışı için tüm hazırlıklarını tamamladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kar yağışı uyarısını dikkate alan Büyükçekmece Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.

Soğuk ve yağışlı hava dalgasının yurda girişiyle teyakkuza geçen Büyükçekmece Belediyesi, beklenen kar yağışı için tüm hazırlıklarını tamamladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kar yağışı uyarısını dikkate alan Büyükçekmece Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, karla mücadele için kurulan 200 kişilik ekibin her kış mevsiminde olduğu gibi 24 saat teyakkuzda olacağını açıkladı.

200 personel 24 saat hizmet verecek
Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Kar Timi, İstanbul’da beklenen kar yağışı için hazır bekletiliyor. Önceki yıllarda da yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanmayan ve ilçe halkını mağdur etmeyen Büyükçekmece Belediyesi, bu yıl da çalışmalarını aynı titizlikle sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, tuzlama araçları, kepçeler, greyderler, kamyonlar, ambulanslar ve 200 personelle ile 24 saat teyakkuzda olacak. Fen İşleri Müdürlüğü’nce oluşturulan kar timleri ilçenin ana giriş yolları, cadde, sokak ve bulvarlarında hazır bekletilecek.

“Çalışma programlarımızı oluşturduk”
Büyükçekmece’nin kış mevsiminin olumsuz şartlarından etkilenmemesi için her türlü önlemin alındığı belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şunları söyledi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışının beklendiğini belirtildi. Beklenen kar yağışına karşın belediyemizin tüm ekipleri hazır. İlgili birimlerimiz ile kar yağışı olmadan önce son değerlendirmemizi yaptık. Karla mücadele adına ilçemiz de çalışma programları oluşturduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir biçimde hareket ederek 24 saat esasına göre kesintisiz olarak hizmet vereceğiz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular
“Lillian’ın İtirafları” Maltepe’de izleyiciyle buluştu“Lillian’ın İtirafları” Maltepe’de izleyiciyle buluştu
Ataşehir’de klasik müzik festivali’nde “bir kitap, bir bilet” kampanyasıyla bin kitap toplandıAtaşehir’de klasik müzik festivali’nde “bir kitap, bir bilet” kampanyasıyla bin kitap toplandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:49
Akşam
18:12
Yatsı
19:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Küçükçekmece kışa hazır

Küçükçekmece kışa hazır

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Uluslararası Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Yeni Sergisi İtü Rsg’de Açıldı

Uluslararası Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Yeni Sergisi İtü Rsg’de Açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.