Büyükçekmece Belediyesi beklenen kar yağışına hazır

Soğuk ve yağışlı hava dalgasının yurda girişiyle teyakkuza geçen Büyükçekmece Belediyesi, beklenen kar yağışı için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kar yağışı uyarısını dikkate alan Büyükçekmece Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, karla mücadele için kurulan 200 kişilik ekibin her kış mevsiminde olduğu gibi 24 saat teyakkuzda olacağını açıkladı.

200 personel 24 saat hizmet verecek

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Kar Timi, İstanbul’da beklenen kar yağışı için hazır bekletiliyor. Önceki yıllarda da yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanmayan ve ilçe halkını mağdur etmeyen Büyükçekmece Belediyesi, bu yıl da çalışmalarını aynı titizlikle sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, tuzlama araçları, kepçeler, greyderler, kamyonlar, ambulanslar ve 200 personelle ile 24 saat teyakkuzda olacak. Fen İşleri Müdürlüğü’nce oluşturulan kar timleri ilçenin ana giriş yolları, cadde, sokak ve bulvarlarında hazır bekletilecek.