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Büyükçekmece Belediyesi bin aileye kömür dağıttı

05.02.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu kış mevsiminde de ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor.Belediye ekipleri tarafından Büyükçekmece’de ikamet eden bin aileye 10 bin torba kömür dağıtımı yapıldı.

Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu kış mevsiminde de ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor.
Belediye ekipleri tarafından Büyükçekmece’de ikamet eden bin aileye 10 bin torba kömür dağıtımı yapıldı. Soğuk havalarda yakacak almakta zorluk yaşayan aileler önümüzdeki soğuk günlerinde ısınma problemi yaşamayacak.

“Büyük Büyükçekmece ailemizin hep yanındayız”
İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiklerini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Dar gelirli vatandaşlarımızı tespit ederek onların her zaman yanlarında oluyoruz. Bu kış mevsiminde de özellikle pandemi sürecinde işini ve aşını kaybeden Büyükçekmece ailemizin yanındayız. Bu kapsamda da Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz yakacak dağıtımına devam ediyor” ifadesini kullandı.

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