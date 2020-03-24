YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek

Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.03.2020 12:33 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile Danışma Merkezi (BADEM) tarafından hayata geçirilen “Canlı Destek Terapi Hizmeti” her gün onlarca kişiye psikolojik destek veriyor.İlçede 6 uzman psikolog, haftanın 7 günü korona virüs endişesi taşıyan vatandaşlara bireysel terapi hizmeti verirken, vaka sayılarında yaşanan artış psikolojik destek talebini de arttırdı.

Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile Danışma Merkezi (BADEM) tarafından hayata geçirilen “Canlı Destek Terapi Hizmeti” her gün onlarca kişiye psikolojik destek veriyor.
İlçede 6 uzman psikolog, haftanın 7 günü korona virüs endişesi taşıyan vatandaşlara bireysel terapi hizmeti verirken, vaka sayılarında yaşanan artış psikolojik destek talebini de arttırdı. Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ahmet Hakan Durmaz, Türkiye’de korona virüs vaka sayısı arttıkça kaygının da arttığını belirterek, “Uzman psikologlarımız ve sosyologlarımızla birlikte vatandaşlarımızın endişelerini ve kaygılarını gidermek üzere canlı destek hattı kurduk. Bu canlı destek hattında online görüşmelerimiz, online terapilerimizle vatandaşın endişe ve kaygılarını gidermeye çalışıyoruz” dedi.

"Kaygılar genellikle belirsizlik kaynaklı”
Uzman Klinik Psikolog Burçin Çıtak, son dönemlerde dünyada ve ülkede pek çok olumsuz olay yaşandığını ve yaşanan olayların endişeleri arttırdığını ifade ederek şunları söyledi:
"Büyükçekmece halkı da yaşanan bu büyük belirsizlik hali, korku ve yoğun endişesinden ötürü zor zamanlar geçirmekte. Bizler de her zaman olduğu gibi Büyükçekmeceli vatandaşlarımıza sabah 08.30 - 00.00 saatleri arasında gerek telefonlarla canlı destek, gerek online terapilerimizle görüntülü olarak, 4 psikolog ve 2 sosyologla birlikte hizmet vermekteyiz. Gün içerisinde yaklaşık 50 vatandaşımızın yoğun kaygı ve taleplerini karşılıyoruz. Tüm korkularını dindirmeye ve yatıştırmaya çalışıyoruz. Korona virüsü ile ilgili kaygı genellikle yaşanılan belirsizlik halinden, bu durumun ne kadar devam edeceğini sürekli düşünüyorlar. Yaşanılan bu kaygı, korku ve üzüntü hali çok normal fakat kaygı seviyesi yükseldiğinde bizler de orada devreye giriyoruz."

Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Kırsal Mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Kırsal Mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:28
Sabah
06:54
Öğle
13:15
İkindi
16:43
Akşam
19:27
Yatsı
20:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

Avcılar'da kaykay pistinden düşen kişi yaralandı

Avcılar'da kaykay pistinden düşen kişi yaralandı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.