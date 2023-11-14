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Büyükçekmece'de futbol maçında silahlı saldırı iddiası! "Çoğu futbolcumuz yaralanmıştır!"

14.11.2023 10:45 | Son Güncelleme:
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Büyükçekmece Tepecikspor ile Darıca Gençlerbirliği arasında oynanan futbol maçında, kadroda bulunmayan Darıca Gençlerbirliği forması giyen futbolculara silahlı saldırı yapıldığı öne sürüldü. Darıca Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklamada, "Maç kadrosunda bulunmayan ve müsabakayı tribünde takip eden futbolcularımız, müsabaka sonunda soyunma odasına gitmek isterken oyuncularımıza organize suç örgütü mensupları haince saldırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Büyükçekmece Tepecik Şenol Güneş Stadyumu'nda, Büyükçekmece Tepecikspor ile Darıca Gençlerbirliği saat 14.00'da başlayan maçta karşılaştı. TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta maçını, ev sahibi, ekip uzatma dakikalarında bulduğu golle kazandı. Ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetinin ardından sahada kavga çıktı.

"ÇOĞU FUTBOLCUMUZ YARALANMIŞTIR"

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Darıca Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklamada, kadroda bulunmayan ve maçı tribünden takip eden futbolcuları Mehmet Emir Danış, Emre Nasuh, Mert Ilman, Enes Aydın ve Eren Kazancı'nın silahlı saldırıya uğradıkları öne sürüldü. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Maç kadrosunda bulunmayan futbolcularımız Mehmet Emir Danis, Emre Nasuh, Mert Ilman, Enes Aydin ve Eren Kazancı müsabakay, tribünde takip etmişlerdir. Müsabaka sonunda soyunma odasına gitmek isteyen oyuncularımıza organize suç örgütü mensupları haince saldırmıştır. Genç futbolculara silah ile saldırmak kimin haddinedir? Bu şahıslar tribüne silah ile nasıl girmişlerdir? Buradan bir kez daha soruyoruz, tribüne silah nasıl sokuldu? Alkol ve uyuşturucu maddeler ile stadyumun yakınında müsabakayı takip eden organize suç örgütü mensupları müsabaka sonunda saldırmak üzere soyunma odası girişine nasıl geldiler? Bu mafyatik yapının çocuklarımıza düzenlediği alçak silahlı saldırı sonucu başkanlarımız dahil olmak üzere tüm takım mensuplarımız futbolcularımızı kurtarmak için yardım etmiş, yaşanan arbedede çoğu futbolcumuz yaralanmıştır" ifadeleri yer aldı. Kulüp açıklamanın devamında olay hakkında tüm hukuki haklarını kullanacaklarını belirtti.

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR'DAN AÇIKLAMA

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Ev sahibi ekip Büyükçekmece Tepecikspor, iddialara yazılı açıklamayla cevap verdi. Yapılan açıklamada, "12.11.2023 pazar günü evimizde oynanan Darıca Gençlerbirliği maçı ile ilgili Darıca Gençlerbirligi yöneticilerinin yaptığı açıklamayı büyük bir şaşkınlık ile maç sonrası savaş çıkmış misali lanse edilmesini eshefle kınıyoruz. Maç öncesi en iyi misafirperverliğimizi sergileyerek iki takım oyuncularının saha içerisinde resimler çekerek gülüp şakalar yapması ve aynı zamanda maç içerisinde de iki takım oyuncularının Fair- Play çerçevesinde maçı tamamlamaları anlatılanların yanından bile geçmemiştir. Maç sonu Darıca Gençlerbirliği kulübü kadro dışı kalan oyuncuların maç bitiminde kurallar gereği hakemlerin soyunma odasına girmeden tribün kapısının açılmaması kuralını çiğnemek istemeleri üzerine güvenlik güçleri ile münakaşaya girdikleri ve sağa sola rastgele küfür etmeleri nedeniyle ufak bir sürtüşme yaşanmıştır.

"YASAL HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"

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Kamera kayıtları elimizde mevcut olup yapılan suçlamaları asla kabul etmeyerek Darıca Gençlerbirliği takımına da yakıştıramıyoruz. Kulübümüz ve yöneticilerimiz hakkında gerçeklikle bağdaşmaz şekilde ve nerede ise kişileri kin, düşmanlığa sevk ederek mesnetsiz iddialarda bulunan, "Mafyatik yapı, "organize suç örgütü" yakıştırmalarında bulunan bu şahıslara karsı yasalar nezdinde ve hukuk platformunda, mahkemelerde her türlü yasal hakkımızı arayacağımızı kamuoyuna bildiririz." ifadelerine yer verildi. (DHA)

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