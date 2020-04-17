Büyükçekmece esnafına maske ve siperlik dağıtılıyor

Daha önce sağlık çalışanlarına yüz koruyucu siperlik dağıtımı yapan Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki fırın, unlu mamul üreticisi, kasap, şarküteri gibi hijyenin öne çıktığı iş yerlerinde esnafa siperlik dağıttı.

Büyükçekmece Belediyesi personeli tarafından imalatı yapılan yüz koruyucu siperlik ve bez maske ilçe halkına ve esnafa ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Korona virüs salgını döneminde ilçedeki tedbirlerini titizlikle sürdüren Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Salgına karşı en çok mücadeleyi veren sağlık çalışanlarımızdan sonra ilçedeki esnaflarımıza da koruyucu siperlik ve maske dağıttık. Virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizde tüm önlemler alınmıştır. Bugüne kadar 15 bin adet maske, 5 bin adet yüz koruyucu siperlik dağıttık. Salgın tehdidi devam ettiği sürece dağıtım sürecek” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Kültür Merkezlerinde üretilen maskeler sağlık çalışanlarına, esnaflara ve vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor.

