Büyükçekmece Koyu Marmara’nın en ayrıcalıklı sahili oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle yenileme çalışması başlatılan Büyükçekmece Kordonboyu’nda ilk etapta yapılması planlanan kollektör yenileme çalışmalarında sona geliniyor.

İstanbul halkının en çok rağbet gösterdiği sahillerin başında gelen Büyükçekmece sahilleri baştan sona yenileniyor. Üzerinde uzun yıllar çalışılan yeni proje hayata geçirildiğinde Büyükçekmece sahilleri Marmara ve İstanbul’un en ayrıcalıklı sahili olacak. Yolların ve kumsalların daha da genişletileceği proje kapsamında sahil şeridi boyunca ağaçlandırma çalışması yapılacak. Gürpınar Burnu ile Baba Burnu arasındaki 16 kilometrelik sahil düzenleme projesinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Koyu, Marmara Denizi’nin en ayrıcalıklı sahili olacak.

Kollektör çalışmasında sona geliniyor

Büyükçekmece Koyu projesinin üzerinden uzun yıllardır çalışıldığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “3 yıldan bugüne kadar imar planları bitirilmiştir. Altyapı projeleri bitirilmiştir. İhalesi bu ay içerisinde tamamlanacaktır. Halkın görebileceği güzelliklerin sergilenebileceği tasarımların projesinin uygulanacağı ihale. Kollektör hem depreme hazırlık hem de eski kollektörün Büyükçekmece sahilini koruması bakımından günde 18 saat çalışılarak şu anda bitirilmeye çalışılmaktadır” ifadesini kullandı.