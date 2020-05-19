YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.05.2020 22:21 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Büyükçekmeceliler saatler 19.19’u gösterdiğinde balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu.Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene meydanlarda, stadyumlarda değil evlerin pencerelerinde ve balkonlarda kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Büyükçekmeceliler saatler 19.19’u gösterdiğinde balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene meydanlarda, stadyumlarda değil evlerin pencerelerinde ve balkonlarda kutlandı. Büyükçekmeceliler de saat 19.19’u gösterdiğinde ellerinde bayraklarla balkonlara çıkarak önce İstiklal Marşı’nı, ardından da Gençliğe Hitabe’yi okudu. Kutlamalara 7’den 70’e bütün vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de sahilde saat 19.19’u gösterdiğinde vatandaşlara eşlik etti. İstiklal Marşı’nın ardından Başkan Akgün, sahil boyunca gezerek vatandaşların coşkusuna ortak oldu.
Başkan Akgün, “Bugün 19 Mayıs, Türk ulusunun kurtuluşu için ilk adımını attığı gün. Mustafa Kemal Paşa Samsun’da başlatmış olduğu kurtuluş harekatını nihai olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla sonuçlandırmıştır. Bugün hem Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci şan ve şeref yılını kutluyoruz. Hem de tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni kutluyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Asfalt çalışmalarına başlandı

Asfalt çalışmalarına başlandı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Kimse kimseyi görmeden, yardım kolileri sahiplerine ulaştırıldı

Kimse kimseyi görmeden, yardım kolileri sahiplerine ulaştırıldı

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:47
Sabah
05:36
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:26
Yatsı
22:07

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dışarı çıkan çocuklar Kartal Meydanı’nda doyasıya eğlendi

Dışarı çıkan çocuklar Kartal Meydanı’nda doyasıya eğlendi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.