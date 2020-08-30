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Büyükçekmece’de 30 Ağustos zaferine yakışan kutlama

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.08.2020 11:12 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılı düzenlenen törenle kutlandı.30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılı kapsamında Büyükçekmece’de Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.

Büyükçekmece’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılı düzenlenen törenle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılı kapsamında Büyükçekmece’de Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törene katılan çok sayıda Büyükçekmeceli ellerinde Türk bayrakları ve üstlerindeki Atatürk tişörtleri ile Zafer Bayramı’nı doyasıya kutladı.
Törene CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin sonunda ise günün anısına fotoğraf çekildi.

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