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Büyükçekmece’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkuyla kutlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.03.2020 17:46 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün katılımı ile sergi açılışı ve belgesel gösterimi ile kutlandı.Büyükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir dizi etkinlik düzenledi.

Büyükçekmece’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün katılımı ile sergi açılışı ve belgesel gösterimi ile kutlandı.
Büyükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir dizi etkinlik düzenledi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin ilki kadın ressamların sanat eserlerinden oluşan serginin açılması ile başladı. Kurdele kesimi ile kapılarını açan sergide tamamı kadınlar tarafından çizilen onlarca tablo sergilendi. Çizdikleri tabloların başında bekleyen kadın ressamlara Belediye Başkanı Akgün, lavanta çiçeği hediye ederek, tabloları tek tek inceledi.
Program Orhan Tekeoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı, Fatma Kalkan, Güler Bal, Melek Yılmaz, Meryem Alpaslan, Seher Toprak, Sevilay Köseoğlu ve Zerge Torun ismindeki 7 girişimci kadının hikayesini anlatan “7 Kibele” adlı belgesel sinema gösterimiyle devam etti. Belgesel gösterimi sonunda konuşan Başkan Akgün, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bütün kadınlarımızın gününü kutluyorum. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen her birinin hayatı özel bir hikaye olan, 7 kadının hayatını içeren 55 dakikalık ’7 Kibele’ isimli belgesel ile onların nasıl bir uğraş verdiklerini gördük. İşte demirci ustası kasap ve ayakkabı ustası olan kadınlarımızı gördük” dedi.
Başkan Akgün, “Kadınlarımızın hikayesini dinledik, çok ayrıcalıklı bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutladık. Buradaki bu sevgili kadınlarımızın şahsında bütün kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Ama bugün özellikle şunu da ifade etmek gerekiyor. Kadınlara karşı şiddet hareketi, kadınlara karşı işlenen suçların bittiği kadın erkek eşitliğinin kurulduğu bir dünya istiyoruz. İnşallah bu dünyayı hep birlikte kuracağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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İstanbul Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:56
Sabah
07:20
Öğle
13:20
İkindi
16:33
Akşam
19:10
Yatsı
20:29

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
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