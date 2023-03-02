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Büyükçekmece’de alev topuna dönen otomobil kamerada

02.03.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de seyir halindeyken motorundan dumanlar yükselen otomobil alev topuna döndü.

Büyükçekmece’de alev topuna dönen otomobil kamerada

İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi Ayla Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil rampadan çıktığı sırada motorundan dumanlar yükseldi. Dumanları gören sürücü, otomobili kenara çekerek aşağı indi. O esnada araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araç çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yanan araç ekipler tarafından söndürüldü.

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