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Büyükçekmece'de balıkçı teknesine su samuru çıktı

20.07.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de balıkçı teknesine su samuru çıktı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de balıkçı teknesine çıkan su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kumburgaz sahilde balıkçı teknesine çıkan su samurunun teknedeki balıkları yediği görüldü.

Su samurunun teknede dolaşması ve teknedeki balıkları yemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kumburgaz

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