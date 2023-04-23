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Büyükçekmece’de bayram coşkusu

23.04.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı´nda da ilçenin 24 mahallesini gezerek, Büyükçekmece Ailesi ile bayramlaştı.

Büyükçekmece’de bayram coşkusu

Büyükçekmece´nin mahallelerini sokak sokak gezen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, vatandaşlarla tek tek bayramlaşırken, kıraathaneler ve işyerlerini de ziyaret etti.

Her yıl bayram süresince Büyükçekmece halkıyla bayramlaşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bu Ramazan Bayramı’nda da belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile birlikte mahalleleri gezdi. Akgün ve berberindekiler hem ilçe halkıyla bayramlaştı hem de çocukları sevindirdi. 6 Şubat’ta yaşanan depremler nedeniyle bu yıl bayramları buruk olarak kutladığımızı belirten Başkan Akgün, bu süreci aşmak için birlik, beraberlik ve dayanışmanın pekiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Akgün, özellikle bayramların bu anlamda çok daha büyük anlam taşıdığını belirtti.

ÇOCUKLARIN BAYRAMINI DA KUTLADI

Gittiği mahallelerde esnafı da ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bayramlaşma sırasında vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyerek, gereğinin yapılması konusunda teknik ekiplerine talimat verdi. Gittikleri her mahallede vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunan Başkan Akgün ve belediye meclis üyelerine gösterilen ilgi de büyük oldu. Ramazan Bayramı’nın son gününün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile çakışması nedeniyle çocukların bayramını da kutlayan Başkan Akgün, elini öpen ve bayramını kutlayan çocuklara da bayram harçlığı, çikolata ve oyuncak dağıttı.

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