Büyükçekmece'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde babası H.T ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışan Ş.T, tabancayla babasını vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ş.T, polis tarafından gözaltına alındı.

Ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

