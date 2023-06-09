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Büyükçekmece’de Dünya Yoga Günü nedeniyle yüzlerce kadın yoga yaptı

09.06.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de 21 Haziran Dünya Yoga Günü etkinlikleri çerçevesinde yüzlerce kadın yoga yaptı.

Dünya Yoga Günü nedeniyle Büyükçekmece’de yoga etkinliği yapıldı. Prof. Dr. Türkan Saylan Spor Tesisleri’nde düzenlenen yoga etkinliğine katılım yoğun olurken Agni Dance Company grubunun Hint dans gösterisiyle ortaya renkli görüntüler çıktı.

Dünya Yoga Günü etkinliğine katılan kadınlar Yoga Antrenörü Esma Ünal eşliğinde yoga yaptı. Etkinlikte yoga egzersizi ve nefes egzersizi yapan Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Yoga kulübü kursiyerleri dans ve müzik eşliğinde unutamayacakları bir gün geçirdi.
Etkinlik sonunda Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu ve Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ufuk Kıray, katılım sağlayan kadınlara sertifika takdim etti.

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