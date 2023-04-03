Büyükçekmece’de eşini öldürdükten sonra kaçan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Savcı sanık Sami Aslan hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul Büyükçekmece’de 29 Temmuz 2020 tarihinde ağaçlık alanda cesedi bulunan Derya Aslan’ın eşi Sami Aslan tarafından öldürüldüğü ve babası Mehmet Sırrı Aslan’ın azmettirdiği iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılmıştı. Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sami Aslan hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Eşini öldürdükten sonra kaçan ve firari olan sanık Sami Aslan’ın yakalandığı ve bir önceki celsede savunmasının alındı.

“SİLAHI KULLANDIĞIMI HATIRLAMIYORUM”

Tutuklu sanık Sami Aslan savunmasında, “Yaşanan olaydan 2 buçuk ay önce evimde telefon buldum. Telefon kilitliydi ve kod istiyordu. Eşimden açmasını istedim. Açmadığı için ailelerimizi çağırdım. Olaydan dolayı sinirliydim bu evliliği devam ettiremeyeceğimi söyledim. Derya’yı ailesiyle gönderdim. Birkaç hafta sonra boşanma davası açtım. Telefonda bir şey olmadığını söylediler. Bende eşimle barışmak istediğimi söyledim. Derya’yı abisinin evinden aldım. Derya bana konuşmamız lazım dedi. Bende önce eve gidelim sonra konuşuruz dedim. Derya bana ‘elim başkasının eline değdi, ben, kabul edebilecek misin?’ dedi. Sonrasını hatırlamıyorum. Ben sürekli silahla gezerim. Babamın beni azmettirdiği hususu doğru değildir. Silahı kullandığımı hatırlamıyorum” dedi.

“AZMETTİRDİĞİ İDDİA EDİLEN BABAYA BERAAT TALEBİ”

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanık Mehmet Sırrı Aslan’ın oğlunu azmettirdiğine dair müşteki tarafın soyut iddiaları dışında sanığın savunmalarının aksine mahkûmiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği kanaatine varıldığından, sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Sami Aslan’ın boşanma aşamasında olduğu eşi maktul Derya Aslan’ı arayarak barışma bahanesiyle abisinin evinden aracıyla aldığı ve aldatıldığını düşündüğü için olay yerine götürerek silahla ateş ederek öldürdüğü anlatıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaada, sanık Sami Aslan hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep etti.

İddianameden, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 29 Temmuz 2020 tarihinde Büyükçekmece’de ağaçlık alanda Derya Aslan’ın öldüğü üzerine ihbar geldiği ve polis ekiplerinin olay yerine gittiği anlatılmıştı. Yapılan incelemelerde maktül Aslan’a 3 merminin isabet ettiği ve her birinin öldürücü olduğu belirtilmişti.

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında maktül Derya Aslan’ın abisi Mehmet Akın’ın ifadesine başvurulduğu iddianamede açıklanmıştı. Akın ifadesinde “Olay günü akşam saatlerinde Sami bizi aradı. Gelip eşimi alıyorum dedi. Derya’yı alıp gitti. Sami bir saat sonra tanımadığım bir numaradan aradı. ‘Ben kız kardeşini öldürdüm, haberin olsun’ dedi. Ben de ‘nasıl bunu yaparsın nerede yaptın’ dedim. Bana ‘Çakmaklı’da’ dedi ve telefonu kapattı” demişti. İddianamede Sami Aslan hakkında yakalama emri ve kırmızı bülten çıkarıldığı, Aslan’ın Yunanistan Interpol birimlerince yakalanarak iade talepnamesi hazırlandığı ve sonucunun beklendiği aktarılmıştı. İddianamede sanık Sami Aslan’ın aldatıldığını düşünerek eşi Derya’yı öldürdüğü ve sanığın babası Mehmet Sırrı Aslan’ın ise cinayete azmettirerek suça iştirak ettiği belirtilmişti. İddianame kapsamında sanık Sami’nin ‘eşi kasten öldürme’, babası sanık Mehmet Sırrı’nın ise ‘töre saiki ile öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

