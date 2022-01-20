YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

20.01.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde iki evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Kamiloba Mahallesi İstanbul Caddesi'nde arka balkondan girdiği evin banyosundan musluk, batarya ve metal havluluk çalan zanlı, havalandırma menfezini sökerek yan eve geçti.

Buradan da muslukları ve sırt çantasını çalan şüpheli, yan daireye geçerek kaçtı.

Haber verilmesi üzerine çalışma başlatan Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimliğini belirledikleri zanlıyı yakaladı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 yaşındaki Bayram Y. cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Güldüren anlar! Bu da Türk işi çay ikramıGüldüren anlar! Bu da Türk işi çay ikramı
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ocak Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:16
Öğle
13:21
İkindi
15:52
Akşam
18:15
Yatsı
19:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kocaelispor, Kerem Can Akyüz'ü kadrosuna kattı

Kocaelispor, Kerem Can Akyüz'ü kadrosuna kattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

GÜNCELLEME- Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME- Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaşamını yitirdi

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.