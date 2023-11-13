Büyükçekmece’de güpegündüz 300 bin liralık hırsızlık kamerada

Olaydan sonra geldikleri plakasız araçla kaçan hırsızlar, kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da kırmaya çalıştı.

Olay, Büyükçekmece Güzelce Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta sonu yaşandı. Sabah 09:00 sıralarında müstakil bir evin bahçesine giren yüzü kapalı hırsızlar, güpegündüz kendisini görüntüleyen güvenlik kamerasına aldırmadan geldikleri plakasız ticari bir minibüsle yaklaşık 300 bin liralık inşaat malzemesini çaldı. Dakikalar içerisinde evin bahçesindeki malzemeleri plakasız ticari minibüse yükleyen hırsızlar, kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da kapıyı açmak için kullandıkları levye ile kırmaya çalıştı. Olaydan sonra akşam eve geldiğinde durumu fark eden ev sahibi Şevket Atalay, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yaşanan olay anını anlatan Atalay hırsızlık sırasında eşinin evde olduğunu belirterek, “Ben işe gittim hanım evdeydi. O esnada ana yoldan geri gelip yanaşıyorlar kamera kayıtlarında da var. Tel örgüyü ve kapıyı kırıyorlar. İçeriye giriyor. Bizim inşaatlardan teleskop direği olarak kullandığımız 72 direk ve çapa motorunu alıyorlar. Kalıpları da alıyorlar. Bunları 15 dakika gibi bir zaman içerisinde yapıyorlar. Gündüz vakti yapıyorlar. Ben akşam işten geldikten sonra fark ettim. Baktım her yer kırılmış malzeme de yok. Bugün bu malzemeleri almaya kalksam 250 - 300 bin lira değerinde bir malzeme çalındı. Pazar günü ben gittim kayıtları götürdüm ama bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Bana olay yerinde keşif yapılacağı söylendi ama gelen giden olmadı” dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde hırsızların araçla bahçeye girmeleri, güvenlik kamerasını kırmaya çalışmaları ve sonrasında kaçmaları yer aldı.

