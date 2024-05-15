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  4. Büyükçekmece’de hakkında 82 yıl hapis cezası olan yaşlı kadın yakalandı

Büyükçekmece’de hakkında 82 yıl hapis cezası olan yaşlı kadın yakalandı

İHA İHA
15.05.2024 09:40
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Büyükçekmece’de hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 yaşındaki yaşlı kadın, Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Büyükçekmece’de hakkında 82 yıl hapis cezası olan yaşlı kadın yakalandı

Olay, Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre uzun süredir aranan şahıslar arasında bulunan Tülay Yikmiş (59)’un adresi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Hakkında 82 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 62 bin 500 lira para cezası olduğu öğrenilen Yikmiş’in 5 adet dolandırıcılık ve 2 adette resmi belgede sahtecilik suçlarının bulunduğu tespit edildi. Suçlarının çoğunu Ankara’da işleyen yaşlı kadının, kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişilikleri araç olarak kullanıp insanları dolandırdığı öğrenildi.

Evindeki adreste kıskıvrak yakalanan Yikmiş, emniyette yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmek üzere adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece’de hakkında 82 yıl hapis cezası olan yaşlı kadın yakalandı

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