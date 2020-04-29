Büyükçekmece’de hasar gören binaların yıkımına devam edildi

Büyükçekmece’de korona virüs ile mücadele döneminde de deprem riski göz ardı edilmeyerek kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi’ndeki 16 bağımsız bölümden oluşan riskli yapıların yıkımını gerçekleştirildi.

Muhtemel Marmara depremi nedeniyle ilçedeki risk taşıyan yapıları yenileyen Büyükçekmece Belediyesi, Atatürk Mahallesi’ndeki 16 bağımsız bölümden oluşan riskli yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve yıkımı yapılan bina sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen yıkım işleminde korona virüs salgınına karşı gerekli tüm tedbirler alındı.

“Kentsel dönüşümde hukuki düzenleme gerekiyor”

İstanbul’u etkileyecek depremin kapıda olduğu uyarısını yineleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bugün Büyükçekmece merkezde yine önemli bir alanda yıkım yapıyoruz. Çok eskiden denizden alınmış kumla yapılan bir siteyi yıkıyoruz. Bu tip denizden alınan kumla 30 - 40 sene önce yapılan binaların iskanlı da ruhsatlı da olsa 5 buçuk şiddetindeki bir depremde ayakta durması mümkün değildir. Büyükçekmece’de korona virüs ile mücadelemiz devam ederken aynı zamanda aralıksız haftada 3 - 5 blok yıkarak, yıkılması gereken binaları yıkarak şehrimizi emniyete almak istiyoruz. Eğer biz şehirlerimizdeki yıkılabilecek durumda olduğunu bildiğimiz binaları kentsel dönüşüme tabii tutup yenilemezsek çok büyük can ve mal kaybı olacak” dedi.