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Büyükçekmece'de hastane çalışanlarının eşyalarını çalan şüpheli tutuklandı

31.03.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de hastane çalışanlarının eşyalarını çalan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de girdiği özel bir hastanede sağlık çalışanlarının 70 bin liralık ziynet eşyasını çalan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, 21 Mart'ta Mimar Sinan Mahallesi'ndeki özel bir hastanede sağlık çalışanlarına ait dolabın kilidi kırılarak içerisindeki yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir araç anahtarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, dolabın kilidini kırarak eşyaları aldıktan sonra elinde poşetle hastaneden ayrılan şüphelinin daha önce benzer suçlara karışmış A.T. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan A.T'nin evinde yapılan aramada, 16 bin 900 lira, ruhsatsız, kurusıkı ve havalı olmak üzere 3 tabanca ile sağlık çalışanına ait arabanın anahtarı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.

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