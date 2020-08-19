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Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.08.2020 12:43 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de belediye-vatandaş işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 3 riskli binanın daha yıkımına başlandı.

Büyükçekmece’de belediye-vatandaş işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 3 riskli binanın daha yıkımına başlandı. Yıkılacak 3 binanın yeniden yapılması ile birlikte 60 ailenin deprem kabusu sona erecek.
Büyükçekmece Belediyesi, 17 Ağustos Marmara depreminin 21’inci yıl dönümünde kentsel dönüşüm çalışmalarına yeni bir ivme kazandırdı. Özellikle beklenen büyük Marmara depremi öncesinde kentsel dönüşüme daha da önem veren Büyükçekmece Belediyesi tarafından Ekiniba Mahallesi’nde bir ve Fatih Mahallesi’nde iki binanın yıkımına başlandı. Ekipler yıkım sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İş makineleri ile başlanılan yıkımın birkaç günde tamamlanacağı öğrenildi. Yıkılan 3 binanın yeniden yapılması ile birlikte 60 ailenin daha deprem kabusu sona erecek.

"Bugüne kadar 20 bin civarında bölümün yıkımı tamamlandı"
İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, “2 sitenin daha yıkımına başlandı. Büyükçekmece olarak biz 17 Ağustos 1999 depreminin hemen ardından kentsel dönüşme başlamıştık. Bu yasalar çıkmadan önce hemen imar değişikliklerimiz yapıldı. Vatandaş müteahhit ve belediye iş birliği ile insanlarımızı ikna ederek kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar 20 bin civarında bölümün yıkımı tamamlandı. Kumburgaz sahilinde deniz kumuyla yapılmış binalar var, bu binaların yıkımının biran önce yapılması gerekiyor. Bunun için de Büyükşehir Belediyesinden yaklaşık 10 yıldır imar planlarını çıkarmaya çalışıyoruz. İmar planlarının biran önce çıkartılması gerekiyor. Deprem geliyor, 30 yıldır bu işin içindeyim. Bu konuda Büyükşehir Belediyemiz, valiliğin, belediye başkanlarının elini taşın altına sokması gerekiyor’’ dedi.
Yıkılan binada 15 yıldır oturduğunu ifade eden Remzi Şimşek, ’’Binamız 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen depremde hasar aldı. Kentsel dönüşüme girmiş bulunmaktayız. Sağlam binada oturacağımız için çok heyecanlıyız. Katkıda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

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