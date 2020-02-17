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Büyükçekmece’de Kerem Görsev rüzgarı esti

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.02.2020 12:56 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi ünlü caz piyanisti Kerem Görsev’in “Kerem Görsev Trio” sevgililer günü konserine ev sahipliği yaptı.Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde piyanoda Kerem Görsev, kontrbastda Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman yer alarak unutulmaz bir trio projesine imza attı.

Büyükçekmece Belediyesi ünlü caz piyanisti Kerem Görsev’in “Kerem Görsev Trio” sevgililer günü konserine ev sahipliği yaptı.
Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde piyanoda Kerem Görsev, kontrbastda Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman yer alarak unutulmaz bir trio projesine imza attı. Caz konseriyle büyülenen Büyükçekmeceliler Kerem Görsev Trio ekibini dakikalarca ayakta alkışladı.

“Kerem Görsev trio ekibi ruhumuzu okşadı”
Kerem Görsev trio ekibini tebrik eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu gece hepimiz mest olduk. Kerem Görsev Trio ekibi ruhumuzu okşadı. Unutulmayacak bir caz konseriydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizde bu kadar aydın ve yetenekli sanatçıları görmek mutluluk verici. Büyük Büyükçekmece ailemin de caz konserinden ne kadar keyif aldığını gördüm. Kerem bey ve trio ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

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