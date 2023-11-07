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  4. Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı

Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı

07.11.2023 07:23 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükçekmece'de, otomobile ve bariyerlere çarpıp yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

A.Y. idaresindeki 34 AS 2969 plakalı hafif ticari araç, D-100 Karayolu'nda aynı istikamette ilerleyen Y.K. kontrolündeki 06 BKM 524 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu savrulan hafif ticari araç, bariyerlere çarpıp yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince, sıkıştığı araçtan çıkarılan A.Y, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralının, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle duran trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece kaza

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