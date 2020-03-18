YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Büyükçekmece’de pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilecek

Büyükçekmece’de pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.03.2020 10:07 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediye Meclisi “Korona Salgını ve Salgına Karşı Alınan Önlemler” özel gündemiyle belediye hizmet binasında toplantı gerçekleştirdi.

Büyükçekmece’de pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilecek

Büyükçekmece Belediye Meclisi “Korona Salgını ve Salgına Karşı Alınan Önlemler” özel gündemiyle belediye hizmet binasında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararla 14 Nisan tarihine kadar pazar tezgahları seyrekleştirilecek, sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilecek.
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri katıldı. Korona salgını ve alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda semt pazarlarında vatandaşların daha kontrollü ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla pazar tezgahları seyrekleştirilecek, sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilecek. Semt pazarları saat 10:00’da açılıp 18:00’de kapanacak. 14 Nisan 2020 tarihine kadar sürecek olan uygulama kapsamında zabıta ekipleri pazar yerlerinde denetimlerini sıklaştıracak. Üzeri açık gıda maddesi satan ve eldiven kullanmayan satıcılar uyarılacak. Ayrıca belediye ekipleri de pazar yerleri ve çevresinde dezenfekte çalışmalarını sürdürecek.

“Birlikte el ele yürürken herkesin fikrini almak istedik”
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Depremden daha önemli bir vak’a için hep birlikte el ele yürürken herkesin fikrini almak istedik. Korona virüsü ülkemizi de etkisi altına aldı. İlk ve esas görevimiz devletimizin yöneticilerinin ikazlarına uymak. Dünya bu yangınla mücadele etmezse çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Belediye olarak halkın ortak kullandığı alanları dezenfekte etmeye çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyemizden aldığımız bilgi desteği ile dezenfekte işlemini devam ettiriyoruz. Belediye olarak bugüne kadar iyi yol aldık. Bundan sonra da halkın sağlığı için alınması gereken her tedbiri alacağız” dedi.

Büyükçekmece’de pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?Evde dezenfektan yapabilir miyiz?
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda korona virüsü kararları alındı

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda korona virüsü kararları alındı

Yurt dışından gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Gaziantep’te özel halk otobüsleri ve ticari taksiler de dezenfekte edildi

Gaziantep’te özel halk otobüsleri ve ticari taksiler de dezenfekte edildi

Mersin’de resmi kurumlar virüse karşı ilaçlanıyor

Mersin’de resmi kurumlar virüse karşı ilaçlanıyor

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:39
Sabah
07:04
Öğle
13:17
İkindi
16:40
Akşam
19:21
Yatsı
20:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.