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Büyükçekmece'de polisi şehit eden şüpheli tutuklandı

10.10.2023 10:27 | Son Güncelleme:
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Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i ihbar üzerine gittiği apartman dairesinde silahla ateş ederek şehit eden şüpheli tutuklandı.

Murat Çeşme Mahallesi'ndeki apartman dairesinde polis memuru Cihat Ermiş'in silahla ateş edilerek şehit edilmesine ilişkin yakalanan zanlı M.B.Ç'nin Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, M.B.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Ermiş, dün gece saatlerinde gelen ihbarı değerlendirmek üzere Murat Çeşme Mahallesi'ndeki apartman dairesine gitmişti.

Ermiş, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli tarafından ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı. Göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Ermiş kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis memuru Cihat Ermiş'in şehit edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli M.B.Ç'yi saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalamıştı.

Şüpheli M.B.Ç'nin emniyetteki ilk ifadesinde, düşmanları olduğunu ve daha önce kapısının zorlandığını, gece saatlerinde kapıya gelen kişinin düşmanı olabileceğini düşünüp ateş ettiğini iddia etmişti.

Şüphelinin daha önce hakkında çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenmişti.

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şehit Büyükçekmece

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