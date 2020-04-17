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  4. Büyükçekmece’de sokağa çıkma yasağı öncesinde gerekli tedbirler alındı

Büyükçekmece’de sokağa çıkma yasağı öncesinde gerekli tedbirler alındı

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.04.2020 15:29 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bu gece saat 24.00’de başlayacak ve 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesinde alınması gereken önlemlere yönelik bir toplantı gerçekleştirdi.
Telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıya belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşların acil olarak ihtiyaç duydukları hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemlerin alındığını belirten Başkan Akgün, acil durumlarda belediyenin telefonunu arayan vatandaşlara gereken desteğin verileceğini açıkladı.
Sokağa çıkma yasağı sona erene kadar, Büyükçekmece genelindeki fırınlar bulundukları mahalle sınırlarında kendi araçlarıyla ekmek satışı yapacak. Damacana su satışı yapan bayiler de evlere su servisi yapacak. Zabıta ekipleri, hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesine yönelik olarak her türlü tedbiri alacak.
Evinde sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşların pansuman, enjeksiyon gibi sağlık hizmetleri Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak. Ayrıca ilçe genelinde sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçları da belediye ekipleri tarafından karşılanacak.

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