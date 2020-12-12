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Büyükçekmece’de sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.12.2020 13:30 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayan Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde oluşturduğu ekiplerle 24 mahallede sokak hayvanlarının mama ve su gibi temel ihtiyaçlarını karşıladı.“Siz Evde Kalın, Can Dostlar Bize Emanet” sloganıyla her gün binlerce sokak hayvanına mama ve su servisi yapan belediye ekipleri, sağlık sorunu yaşayan can dostların tedavisini de yapıyor.Barınma, beslenme ve sağlık sorunlarına geçit verilmiyorKorona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostları yalnız bırakmayan Büyükçekmece Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği ekipleri, her sabah ilçe genelinde tüm bölgeleri gezerek mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayan Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde oluşturduğu ekiplerle 24 mahallede sokak hayvanlarının mama ve su gibi temel ihtiyaçlarını karşıladı.
“Siz Evde Kalın, Can Dostlar Bize Emanet” sloganıyla her gün binlerce sokak hayvanına mama ve su servisi yapan belediye ekipleri, sağlık sorunu yaşayan can dostların tedavisini de yapıyor.

Barınma, beslenme ve sağlık sorunlarına geçit verilmiyor
Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostları yalnız bırakmayan Büyükçekmece Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği ekipleri, her sabah ilçe genelinde tüm bölgeleri gezerek mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının sokak hayvanlarını olumsuz etkilememesi için her türlü tedbiri alan belediye ekipleri barınma, beslenme ve sağlık sorunlarına geçit vermiyor. Hayvanları besleyen ekipler havadan drone ile de görüntülendi.

Tıbbi müdahale yapılıyor
Büyükçekmece Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği ekipleri, bu hafta sonunda da ilçe genelinde tüm bölgeleri gezerek mama ve su dağıtımı yaptı. Veteriner Şefliği ekipleri, sağlık sorunu yaşadığı tespit edilen veya vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da can dostlara da gereken tıbbi müdahaleyi anında uyguluyor.

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