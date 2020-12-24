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Büyükçekmece’de sokak hayvanları unutulmuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.12.2020 13:27 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sokaktaki can dostların yanında olmaya devam ediyor.2020 yılı içerisinde toplam 15 bin 880 sokak hayvanına kısırlaştırma, operasyon, kuduz aşısı, paraziter ilaçlama, mikroçip uygulaması, işaretleme, müşahade altına alma ve sahiplendirme yapıldı.14 bin 925 sokak hayvanı tedavi altına alındıYaklaşık 5 bin sahipsiz sokak hayvanına ev sahipliği yapan merkezde son 1 yılda toplam 14 bin 925 can dost tedavi edilerek eski sağlığına kavuşturuldu.Büyükçekmece Belediyesi veteriner hekimleri tarafından bin 321 sokak hayvanına kısırlaştırma, 578 sokak hayvanına kuduz aşısı,16 bin 258 kedi ve köpeğe paraziter ilaçlama işlemi yapıldı.Minik dostların sağlık durumlarıyla yakından ilgilenen Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliği can dostların sahiplendirilmesi içinde çalışma yürütüyor.

Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sokaktaki can dostların yanında olmaya devam ediyor.
2020 yılı içerisinde toplam 15 bin 880 sokak hayvanına kısırlaştırma, operasyon, kuduz aşısı, paraziter ilaçlama, mikroçip uygulaması, işaretleme, müşahade altına alma ve sahiplendirme yapıldı.

14 bin 925 sokak hayvanı tedavi altına alındı
Yaklaşık 5 bin sahipsiz sokak hayvanına ev sahipliği yapan merkezde son 1 yılda toplam 14 bin 925 can dost tedavi edilerek eski sağlığına kavuşturuldu.
Büyükçekmece Belediyesi veteriner hekimleri tarafından bin 321 sokak hayvanına kısırlaştırma, 578 sokak hayvanına kuduz aşısı,16 bin 258 kedi ve köpeğe paraziter ilaçlama işlemi yapıldı.
Minik dostların sağlık durumlarıyla yakından ilgilenen Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliği can dostların sahiplendirilmesi içinde çalışma yürütüyor.

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