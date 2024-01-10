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Büyükçekmece’de tekel bayiine otomatik silahlı saldırı düzenlendi

10.01.2024 09:14 | Son Güncelleme:
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Büyükçekmece’deki tekel bayisine arabayla gelen maskeli saldırganlar, otomatik silahla ateş açtı.

Büyükçekmece’de tekel bayiine otomatik silahlı saldırı düzenlendi

Ölen ya da yaralanan olmazken, kimliği belirsiz saldırganın kurşun yağdırdığı o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi bir tekel bayisinde Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, siyah bir arabayla dükkanın önüne gelen maskeli saldırganlar, henüz bilinmeyen bir nedenle, otomatik silahla tekel bayisine ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinden hızla geldikleri arabayla kaçarak uzaklaştı. Saldırı esnasında dükkanın içerisinde bulunan bir müşteri ise kurşun yağmurundan kıl payı kurtulmayı başardı. Silah seslerini duyan komşular polise haber verdi. Olaydan kısa süre sonra tekel bayiinin önüne gelen polis, incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Maskeli saldırganın tekel bayisine kurşun yağdırdığı o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların arabayla gelmesi arka koltuktan inen maskeli şahısın dükkana kurşun yağdırması yer aldı.

Yaşanan saldırı sonrasında şok geçiren tekel bayisinin sahibi Esin Çakmak, “Pazar gecesi oldu. Hiçbir hasmımız ve düşmanımız yok. Dükkanımız, aklımızın almadığı bir şekilde tarandı. Bizde şoktayız. Can kaybı olmadı çok şükür. Anlam veremediğimiz bir saldırı oldu. Biz de şoktayız. Emniyet güçleri şu anda araştırıyor. Onlardan haber bekliyoruz” dedi.

“10-11 EL SİLAH SESİ DUYDUM “

O esnada evde olduğunu ve silah seslerini duyduğunu ifade eden bir mahalleli ise, “ Olayı görmedim. O esnada evdeydim. Gece saat 12:00 dolaylarında 10-11 el silah seslerini duydum. Buradaki komşularda duydu. Normalde ailemle de çoluğumun çocuğumun da girip çıktığı bir yer burası. Biz de şoktayız. Şu anda mahalle komple tedirgin durumda” şeklinde konuştu.

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