YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Büyükçekmece’de üniversiteler korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

Büyükçekmece’de üniversiteler korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.03.2020 15:57 | Son Güncelleme

Büyükçekmece genelinde dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki üniversitelerde de dezenfekte çalışması yapıyor.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada baş gösteren korona virüse karşı mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, virüs salgınına karşı tedbir amaçlı dezenfektasyon çalışmalarına ara vermiyor.Kamu kurum ve kuruluşları, banka şubeleri, noterler, eczaneler, muhtarlıklar, pazar yerleri, toplu taşıma araçları gibi halkın yoğun kullandığı mekanlarda periyodik olarak sürdürülen dezenfekte çalışması ilçedeki üniversitelerde de yapılıyor.Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, üniversitelerin rektörlük binaları, fakülteler, yüksek okullar, enstitüler, kütüphaneler, kafeler ve yurtlar başta olmak üzere personel ile öğrencilerin kullanım alanlarında korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükçekmece genelinde dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki üniversitelerde de dezenfekte çalışması yapıyor.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada baş gösteren korona virüse karşı mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, virüs salgınına karşı tedbir amaçlı dezenfektasyon çalışmalarına ara vermiyor.
Kamu kurum ve kuruluşları, banka şubeleri, noterler, eczaneler, muhtarlıklar, pazar yerleri, toplu taşıma araçları gibi halkın yoğun kullandığı mekanlarda periyodik olarak sürdürülen dezenfekte çalışması ilçedeki üniversitelerde de yapılıyor.
Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, üniversitelerin rektörlük binaları, fakülteler, yüksek okullar, enstitüler, kütüphaneler, kafeler ve yurtlar başta olmak üzere personel ile öğrencilerin kullanım alanlarında korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Dezenfekte çalışması, virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar periyodik olarak sürdürülecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Yüksekova’da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Yüksekova’da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Yenişehir Belediyesi vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor

Yenişehir Belediyesi vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:22
Sabah
06:49
Öğle
13:14
İkindi
16:44
Akşam
19:30
Yatsı
20:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

18. Gençlik Şurası’nda gençler kendilerini eleştirdi

18. Gençlik Şurası’nda gençler kendilerini eleştirdi

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

“12 Yıldız Şehir” ödülü 8. kez Büyükçekmece Belediyesi’ne verildi

“12 Yıldız Şehir” ödülü 8. kez Büyükçekmece Belediyesi’ne verildi

Dr. Özgönül: “Dost bakteriler sağlığımız için çok önemli”

Dr. Özgönül: “Dost bakteriler sağlığımız için çok önemli”

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.