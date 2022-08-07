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Büyükçekmece'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

07.08.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde Emin A. idaresindeki DM 781 CX plakalı otomobil, elektrik panosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, takla atan otomobil yol kenarındaki yeşillik alana savruldu.

Kazada hafif yaranan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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trafik kazası Büyükçekmece

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