Büyükçekmece'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi defnedildi

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de otobüs durağında beklerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybedenlerden Murtaza Mardani'nin cenazesi toprağa verildi.

D-100 kara yolunda önceki gün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Murtaza Mardani (20) için Beylikdüzü'ndeki Ehlibeyt Camisi'nde düzenlenen törene, gencin ailesi, yakınları, arkadaşları katıldı.

Mardani'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Silivri'de defnedildi.

- Olay

Büyükçekmece'de D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Samet T. yönetimindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, Kumburgaz mevkisindeki Yenimahalle otobüs durağında bekleyenlere çarpmıştı.

Kazada Murtaza Mardani, Oğuzhan Kolver (15) ve Mehmet Alp Güney (14) hayatını kaybetmiş, çoğunluğu öğrenci 13 kişi yaralanmıştı. Sürücü Samet T. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.



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