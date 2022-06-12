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Büyükçekmece'deki zincirleme kazada 6 kişi hafif yaralandı

12.06.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'deki zincirleme kazada 6 kişi hafif yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükçekmece'de 3 servis minibüsü ile otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Avcılar yönünde ilerleyen 3 servis minibüsü çarpıştı.

Kazada araçlardaki 4 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ambulansta müdahale edilirken, kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında, havalimanına yolcu taşıyan servis otobüsü, minibüslere çarptı.

Hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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