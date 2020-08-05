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Büyükçekmeceli miniklere “Uygulamalı Tarım” eğitimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.08.2020 15:21 | Son Güncelleme

Tarımın yaygınlaştırılması ve vatandaşların organik tarıma yönlenmeleri amacıyla projeler üreten Büyükçekmece Belediyesi, 7’den 70’e her yaştan vatandaşa uygulamalı tarım eğitimi veriyor.2020 yılını “Tarım Yılı” olarak ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Halk Akademisi işbirliğiyle düzenlenen eğitim programı kapsamında miniklere tarım ve çiftçilik eğitimi verdi.Büyükçekmece Belediyesinin çocukları tarıma alıştırmak ve organik tarımı öğretmek amacıyla düzenlediği atölye çalışmasına katılan miniklere Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından teorik ve pratik bilgiler verildi.

Tarımın yaygınlaştırılması ve vatandaşların organik tarıma yönlenmeleri amacıyla projeler üreten Büyükçekmece Belediyesi, 7’den 70’e her yaştan vatandaşa uygulamalı tarım eğitimi veriyor.
2020 yılını “Tarım Yılı” olarak ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Halk Akademisi işbirliğiyle düzenlenen eğitim programı kapsamında miniklere tarım ve çiftçilik eğitimi verdi.
Büyükçekmece Belediyesinin çocukları tarıma alıştırmak ve organik tarımı öğretmek amacıyla düzenlediği atölye çalışmasına katılan miniklere Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından teorik ve pratik bilgiler verildi. Minik kursiyerler eğitimin son bölümünde kendi elleriyle fide dikti.

“Çocuklarımızı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz”
Covid-19 salgını ile birlikte tüm dünyada organik sebze ve meyve üretimine ilginin daha da arttığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “İstiyoruz ki çocuklarımız da kendi ürettikleri hormonsuz meyve ve sebzeleri tüketsinler, kendi yetiştirdikleri ürünleri toplamanın keyfini sürsünler. Ziraat mühendisi arkadaşımız çocuklarımıza tarımla ilgili önemli bilgiler verdi. Tüm sanat merkezlerimizde fideler dikildi. Çocuklarımızı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Nejat Uygur Kültür Merkezi, Celaliye Sanat Merkezi, Zülfü Livaneli Eğitim Merkezi ve Halide Edip Adıvar Eğitim Merkezi’nde eğitim gören tüm çocuklar diktikleri fidelerin hasadını yapmak için şimdiden gün sayıyor.

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