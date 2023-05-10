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Büyükçekmeceliler ’Dünya Pilates Haftası’nı pilates yaparak kutladılar

10.05.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmeceli Kadınlar Dünya Pilates Haftası etkinliğinde bir araya geldi.

Büyükçekmeceliler ’Dünya Pilates Haftası’nı pilates yaparak kutladılar

Mimaroba Büyük Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinliğe katılım çok yoğun olurken erkeklerin de ilgi gösterdiği pilates eğitiminde ortaya da renkli görüntüler çıktı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından dünya pilates günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mimaroba Büyük Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Pilates yapan kadınlara erkekler de eşlik etti. Dünya Pilates Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katılan Büyükçekmeceliler Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi eğitmenleri eşliğinde pilates, yüz yogası ve kahkaha yogası yaptı. Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik renkli görüntüler eşliğinde sürdü. Katılımcılar pilates yaparak hayatlarında daha mutlu ve dinamik olduklarını ifade etti.

"İŞİ BIRAKIRKEN İLK YAPMAK İSTEDİĞİM ŞEY SPOR YAPMAKTI"

Duygularını dile getiren Güllü Köse, "1 yıl oldu işi bırakalı ve işi bırakırken ilk yapmak istediğim şey spor yapmaktı. Ceylan hocanın adını çok duymuştum. O gruba dahil oldum. Vücudumda, evimde, düzende bana çok etkisi oldu. Özellikle işten ayrılmış birisi olarak düzen geldi hayatıma. Büyükçekmece bu konuda zaten çok aktif. Yapmak istediğim şeylerden birisiydi. Çok teşekkür ediyorum. Büyükçekmece’nin bu farkını yaşayarak hissetmek istedim. Sahilini, sporunu ve çok güzel bir etkinlik.’’

"BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Etkinliğe katılan Semra Üge, "2002 yılında Büyükçekmece’ye yerleştim. 2002 yılından bugüne kadar belediyenin spor tesislerinde spor yapıyorum. Pilates hocamızla daha önce zumba var, aerobik var, yoga var. En son Ceylan hocamız ile başladık. Onunla devam ediyoruz. Ben 90 kiloydum buraya geldiğim zaman ve sporla bu haldeyim. Birkaç yıldır da bu kilomu koruyorum. Pilatesi A’sından Z’sine öğreten bir insan Ceylan hoca. Ben bu yüzden başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Büyükçekmece kadınlarına böyle bir düzen sağladığı için."

Etkinlik sonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından eğitmenlere çiçek takdim edildi.

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